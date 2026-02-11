إعلان

رمضان 2026| صور جديدة من كواليس "علي كلاي"

كتب : سهيلة أسامة

04:19 م 11/02/2026
شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة من كواليس مسلسله "علي كلاي"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر العوضي صورًا من كواليس العمل تجمعه بالفنانة يارا السكري، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "علي وروح".

وينتظر أحمد العوضي عرض مسلسل "علي كلاي"، الذي يشارك به في موسم دراما رمضان 2026، حيث تدور أحداث العمل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة، ويخوض صراعات متعددة داخلها وخارجها، سواء على مستوى الحياة أو العمل أو العلاقات الاجتماعية.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: درة، عصام السقا، يارا السكري، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

رمضان 2026 مسلسل علي كلاي يارا السكري أحمد العوضي

