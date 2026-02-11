انطلقت فعاليات المهرجان الكشفي الحادي والأربعين والإرشادي الحادي والثلاثين لجوالي وجوالات جامعة قناة السويس، وسط أجواء حماسية جسدت روح الانتماء والعمل الجماعي بين طلاب الجامعة.

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية،

وفي كلمته خلال الافتتاح، أعلن الدكتور ناصر مندور انطلاق فعاليات المهرجان، مؤكدًا أن الحركة الكشفية والإرشادية تمثل أحد الروافد الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وصقل مهاراته القيادية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء والعمل التطوعي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في خدمة الوطن.

جاءت الفعاليات تحت إشراف الدكتور أحمد كمال، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبه الله عبد المنعم، مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة، حيث شهد المهرجان مشاركة واسعة بلغت 330 طالبًا وطالبة يمثلون 14 كلية، بواقع 16 طالبًا وطالبة ومشرف من كل كلية، إلى جانب فريق السواعد الذي ضم 25 طالبًا وطالبة، و8 أعضاء باللجنة الإعلامية، و20 من المنظمين وقيادات المهرجان، و10 أعضاء لجنة تحكيم، و8 معاونين، بما يعكس حجم التنظيم والدقة في إدارة الفعاليات.

وشارك في الفعاليات الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد أبو العلا، وكيل كلية التجارة، والمهندس عادل البير، أمين الجامعة المساعد، والدكتور عطوة المتولي عطوة، مدير مركز إعداد القادة، والدكتور محمد الحماحمي، منسق عام الطلاب الوافدين، والدكتور محمد عبد الهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة هبه الدناصوري، مستشار لجنة النشاط الاجتماعي، والدكتورة ندى محمد كمال، مستشار النشاط الثقافي والإعلامي، والدكتور أحمد ربيع، أمين كلية التجارة.

وبدأت الفعاليات بطابور عرض مهيب شاركت فيه كليات الهندسة، الزراعة، الطب البيطري، علوم الرياضة، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، العلوم، التجارة، السياحة والفنادق، التربية، المعهد الفني للتمريض، الصيدلة، الآداب والعلوم الإنسانية، والعلاج الطبيعي، حيث عكست العروض روح الانضباط والالتزام والتميز بين الطلاب، أعقبها مراسم رفع وتحية العلم في مشهد وطني مهيب، ثم التقاط الصور التذكارية مع الطلاب توثيقًا لانطلاق واحدة من أبرز الفعاليات الطلابية التي تؤكد ريادة جامعة قناة السويس في دعم الأنشطة المتكاملة وتنمية مهارات طلابها.

نظمت الفعاليات إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بقيادة عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ابتسام سليم، مدير إدارة الجوالة، وذلك بحضور مديري إدارات الإدارة العامة لرعاية الشباب، في إطار دعم الجامعة المستمر للأنشطة الكشفية والإرشادية.