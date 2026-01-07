إعلان

"جاذبية اللون الوردي".. 6 صور لـ ديانا حداد بإطلالة مميزة

كتب : أسماء مرسي

07:30 م 07/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ديانا حداد بإطلالة جذابة
  • عرض 6 صورة
    ديانا حداد بلوك وردي
  • عرض 6 صورة
    اختارت ديانا تسريحة الشعر المنسدلة
  • عرض 6 صورة
    اعتمدت ديانا مكياجا ورديا
  • عرض 6 صورة
    ديانا حداد بـ كارديجان بقصة انسيابية واسعة

ظهرت المطربة ديانا حداد بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ديانا مرتدية كارديجان طويل بقصة انسيابية واسعة على الجسم باللون الوردي، ونسقت أسفله "فيست" بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا بدرجات اللون الوردي، يتناسب مع لون الكارديجان.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

أكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، وخاتم، وأسورة.

وفقا لموقع "Verywellmind"، ارتداء اللون الوردي يمنح مرتديه شعورا بالجاذبية والتألق، كما أنه يناسب جميع ألوان البشرة، ويمنح إشراقة ونضارة واضحة، كما حدث مع الفنانة ديانا التي أظهرها الوردي بمظهر مشرق وحيوي.

بالإضافة إلى ذلك، يضفي شعورا بالراحة النفسية، ما يجعله خيارا مثاليا لإطلالات أنيقة ومميزة.

ديانا حداد إطلالة ديانا حداد إطلالات النجمات

