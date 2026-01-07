ظهرت المطربة ديانا حداد بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ديانا مرتدية كارديجان طويل بقصة انسيابية واسعة على الجسم باللون الوردي، ونسقت أسفله "فيست" بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا بدرجات اللون الوردي، يتناسب مع لون الكارديجان.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

أكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، وخاتم، وأسورة.

وفقا لموقع "Verywellmind"، ارتداء اللون الوردي يمنح مرتديه شعورا بالجاذبية والتألق، كما أنه يناسب جميع ألوان البشرة، ويمنح إشراقة ونضارة واضحة، كما حدث مع الفنانة ديانا التي أظهرها الوردي بمظهر مشرق وحيوي.

بالإضافة إلى ذلك، يضفي شعورا بالراحة النفسية، ما يجعله خيارا مثاليا لإطلالات أنيقة ومميزة.

اقرأ أيضا:

ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة.. إليك تفاصيل اللوك

دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

كيف نسقت مريم حسن إطلالتها في أحدث ظهور؟

جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها



