كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، خلال موسم حفائرها الحالي بمنطقة قبة الهواء بمحافظة أسوان، عن مجموعة من المقابر الصخرية التي تعود لعصر الدولة القديمة، وتضم آبارًا وغرفًا للدفن، ما يعزز فهم طبيعة الموقع وأهميته عبر العصور.

وأوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المقابر المكتشفة أعيد استخدامها خلال عصر الانتقال الأول والدولة الوسطى، مما يدل على استمرارية أهمية الموقع على مدى العصور المختلفة. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد توثيقًا دقيقًا لجميع الاكتشافات، بما يعكس دور المجلس كمؤسسة علمية متخصصة.

ومن جانبه، أشار فهمي الأمين، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إلى أن البعثة نجحت أيضًا في اكتشاف غرفتي دفن تحتويان على حوالي 160 وعاء فخاري متنوعة الأحجام والأشكال من عصر الدولة القديمة، أغلبها بحالة جيدة وتحمل كتابات باللغة الهيراطيقية، وتشير الدراسات الأولية إلى استخدامها لتخزين السوائل والحبوب.

كما تم العثور في الفناء الخارجي للمقابر على مجموعة من الحلي الأثرية تشمل مرايا برونزية، ومكاحل من الألبستر، وعقود من الخرز متعدد الألوان والأشكال، إضافة إلى تمائم متنوعة تعود للعصر الوسيط. وتواصل البعثة أعمالها للكشف عن المزيد من المقابر والمقتنيات الأثرية.

ويعد موقع قبة الهواء من المواقع الأثرية المهمة بأسوان، حيث يحتوي على مقابر تعود إلى حقب زمنية مختلفة، بدءًا من الدولة القديمة وصولًا إلى العصر اليوناني الروماني، ما يجعله مركزًا مهمًا لفهم تطور الحياة الجنائزية والممارسات الدينية في مصر القديمة.