وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جميع الأحياء في مناطق المحافظة الأربع، بضرورة التوسع في تطبيق التيسيرات الجديدة على تراخيص المحال العامة.

وبحسب منشور، حصل مصراوي على نسخة منه، فقد تقرر قبول طلبات ترخيص المحال العامة بموجب صورة الرقم القومي وصورة عقد الملكية أو عقد الإيجار الخاص بالمحل فقط.

كما تقرر تخفيض رسوم الترخيص بنسبة 50% حتى تاريخ 14/6/2026، وعلى أصحاب ومديري المحلات سرعة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة، والاستفادة من التيسيرات الجديدة الممنوحة لهم، قبل انتهاء المهلة المحددة.

وشددت التعليمات، على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحلات التي تزاول النشاط بدون ترخيص.

كان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قد عقد أمس الأحد، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المحافظة ورؤساء الأحياء من أجل التأكيد على أهمية التسهيل على المواطنين فيما يتعلق بإجراءات استخراج تراخيص المحال العامة.

