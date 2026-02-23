مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

"الأول عربيا".. الدوري المصري يتفوق على السعودي بفارق كبير

كتب : محمد خيري

12:32 م 23/02/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    تشكيل الهلال و الأهلي السعودي في دوري روشن (6)
  • عرض 11 صورة
    تشكيل الهلال و الأهلي السعودي في دوري روشن (1)
  • عرض 11 صورة
    تشكيل الهلال و الأهلي السعودي في دوري روشن (2)
  • عرض 11 صورة
    تشكيل الهلال و الأهلي السعودي في دوري روشن (3)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
  • عرض 11 صورة
    مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
  • عرض 11 صورة
    مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
  • عرض 11 صورة
    مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
  • عرض 11 صورة
    مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
  • عرض 11 صورة
    مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء تصنيفه لأفضل 50 دوريًا حول العالم، خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، والذي شهد تفوقًا لافتًا لـ الدوري المصري الممتاز على نظيره الدوري السعودي للمحترفين.

الدوري المصري في المركز 15 عالميًا

حلّ الدوري المصري في المركز الـ15 عالميًا برصيد 3374.25 نقطة، متصدرًا بذلك ترتيب الدوريات العربية والإفريقية، ومتقدمًا بفارق 12 مركزًا عن الدوري السعودي، الذي جاء في المرتبة الـ27 برصيد 2626.75 نقطة.

صدارة إنجليزية

وجاء الدوري الإنجليزي الممتاز في صدارة التصنيف العالمي برصيد 8078 نقطة، يليه الدوري البرازيلي بـ 7735.5 نقطة، ثم الدوري الإيطالي (7510 نقطة)، والدوري الإسباني (7400.5 نقطة).

ترتيب أول 10 دوريات عالميًا:

الدوري الإنجليزي

الدوري البرازيلي

الدوري الإيطالي

الدوري الإسباني

الدوري الألماني

الدوري الفرنسي

الدوري البرتغالي

الدوري الهولندي

الدوري الأرجنتيني

الدوري البلجيكي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري الدوري السعودي الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالرقم القومي.. كيف تستعلم عن الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
اقتصاد

بالرقم القومي.. كيف تستعلم عن الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
د. إيناس شلتوت تحذر: إذا سجل السكر هذه الأرقام.. اكسر صيامك ولا تنتظر أذان
فيديوهات رمضان

د. إيناس شلتوت تحذر: إذا سجل السكر هذه الأرقام.. اكسر صيامك ولا تنتظر أذان
مع بدء "الشمس الصغيرة".. محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات الطقس السيئ - صور
أخبار المحافظات

مع بدء "الشمس الصغيرة".. محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات الطقس السيئ - صور
المركزي المصري يتوقع تراجع التضخم السنوي إلى 12% خلال 2025-2026
أخبار البنوك

المركزي المصري يتوقع تراجع التضخم السنوي إلى 12% خلال 2025-2026
بعد تعرضها لانتقادات..رحمة محسن تعلق على مشهد لها مع العوضي في"علي كلاي"
دراما و تليفزيون

بعد تعرضها لانتقادات..رحمة محسن تعلق على مشهد لها مع العوضي في"علي كلاي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"