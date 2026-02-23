"الأول عربيا".. الدوري المصري يتفوق على السعودي بفارق كبير

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء تصنيفه لأفضل 50 دوريًا حول العالم، خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، والذي شهد تفوقًا لافتًا لـ الدوري المصري الممتاز على نظيره الدوري السعودي للمحترفين.

الدوري المصري في المركز 15 عالميًا

حلّ الدوري المصري في المركز الـ15 عالميًا برصيد 3374.25 نقطة، متصدرًا بذلك ترتيب الدوريات العربية والإفريقية، ومتقدمًا بفارق 12 مركزًا عن الدوري السعودي، الذي جاء في المرتبة الـ27 برصيد 2626.75 نقطة.

صدارة إنجليزية

وجاء الدوري الإنجليزي الممتاز في صدارة التصنيف العالمي برصيد 8078 نقطة، يليه الدوري البرازيلي بـ 7735.5 نقطة، ثم الدوري الإيطالي (7510 نقطة)، والدوري الإسباني (7400.5 نقطة).

ترتيب أول 10 دوريات عالميًا:

الدوري الإنجليزي

الدوري البرازيلي

الدوري الإيطالي

الدوري الإسباني

الدوري الألماني

الدوري الفرنسي

الدوري البرتغالي

الدوري الهولندي

الدوري الأرجنتيني

الدوري البلجيكي