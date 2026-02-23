المركزي المصري يتوقع تراجع التضخم السنوي إلى 12% خلال 2025-2026

توقع البنك المركزي المصري في تقريره عن السياسة النقدية للربع الرابع من 2025، تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام إلى متوسط يتراوح بين 12% و12.5% خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ20.4% في العام المالي 2024-2025.

كما توقع البنك استمرار الانخفاض خلال العام المالي 2026-2027 ليبلغ نحو 9% في المتوسط، مع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية خلال الربع الأول من 2026 قبل معاودة مساره النزولي خلال الأشهر التالية، وصولاً إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ±2% بحلول الربع الرابع من العام 2026.

وحذر المركزي من أن توقعات التضخم تبقى معرضة لمخاطر صعودية محتملة، نتيجة عوامل محلية ودولية، أبرزها احتمالية انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة إلى الأسعار بوتيرة أعلى من المتوقع، إضافة إلى تصاعد التوترات الإقليمية.