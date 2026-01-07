إعلان

بـ"صيحة الفرو".. درة تتألق بإطلالة شتوية راقية

كتب : أسماء مرسي

07:05 م 07/01/2026
    درة تتألق بإطلالة ساحرة
    درة بـ بالطو بصيحة الفرو
    اختارت درة تسريحة الشعر المنسدلة

تألقت الفنانة درة بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت درة مرتدية جاكيت بصيحة الفرو باللون البني، ونسقت أسفله توب وبنطلون بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع اللوك حذاء وحقيبة باللون البني.

أكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، وخاتم، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

ارتداء بالطو بصيحة الفرو يمنح شعورا بالأناقة والفخامة، كما يوفر الراحة والدفء النفسي عند ارتدائه، ويزيد من الثقة بالنفس.

إضافة إلى ذلك، يضفي لمسة مميزة على الإطلالة، وفقا لموقع "vogue".

