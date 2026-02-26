لقيت فتاة مصرعها وأصيب شخصان آخران، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل ومركبة «توك توك» بقرية نزلة الأبلق التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع الحادث ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن وقوع تصادم بين سيارة ربع نقل — لاذ قائدها بالفرار عقب الحادث — ومركبة «توك توك» بقرية نزلة الأبلق.

أسفر الحادث عن مصرع الفتاة صابرين. م. ع*، 18 عامًا، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى صدفا تحت تصرف النيابة.

كما أصيب كل من تيسير. ع. ع، 52 عامًا، وعبدالحليم. م. ع، 22 عامًا، وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وجرى اصطحاب مركبة التوك توك إلى نقطة الشرطة، لاستكمال التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث والتوصل إلى قائد السيارة الهارب، وتحرر المحضر اللازم تمهيدَا للعرض على النيابة.