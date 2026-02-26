بين مطالب أمريكا وعروض إيران.. كواليس محادثات جنيف النووية

قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين، الخميس، إن المحادثات الأمريكية الإيرانية تركزت بشكل مكثف على سد الفجوات المتعلقة بملف تخصيب اليورانيوم في طهران.

وأوضح المسؤولون، أن المحادثات النووية الحاسمة في جنيف تسعى لتحديد ما إذا كانت المقترحات التي قدمها الجانب الإيراني ستلبي مطلب الرئيس دونالد ترامب الأساسي، والمتمثل في ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف.

ودخل الوفد الأمريكي بقيادة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر المحادثات بمجموعة من المطالب الثابتة التي لا تقبل المساومة وفقا لرؤية الإدارة الحالية.

وتصر واشنطن، على ضرورة قيام إيران بتفكيك منشآتها النووية الرئيسية بالكامل، مع اشتراط أن يستمر أي اتفاق يقضي بوقف التخصيب النووي إلى الأبد دون تحديد سقف زمني لنهايته، لضمان إغلاق كافة المسارات التي قد تؤدي لامتلاك قدرات تسليحية مستقبلا.

محادثات جنيف.. مقترح إيراني البديل

في المقابل، قدم الجانب الإيراني مقترحا ينص على تعليق تخصيب اليورانيوم لفترة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات، وهي المدة التي تتزامن مع نهاية ولاية الرئيس ترامب الحالية.

وتضمّن العرض الإيراني الانضمام لاحقا إلى تحالف إقليمي لتخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة وغير مخصصة للأغراض العسكرية، مع السماح للمفتشين الدوليين بممارسة رقابة كاملة لضمان التزام طهران الدقيق ببنود الاتفاق وتحقيق الشفافية المطلوبة.

خيارات ترامب الصعبة

مع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف مدى تقارب وجهات النظر بين الجانبين لمواصلة المسار الدبلوماسي، وسط تساؤلات أمريكية حول موقف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي يملك سلطة الموافقة النهائية.

ويواجه ترامب خيارين حاسمين؛ فإما قبول تسوية دبلوماسية تحقق شروطه أو اللجوء إلى خياره الآخر المتمثل في إصدار أوامر بشن ضربات جوية جديدة تستهدف العمق الإيراني في حال فشل التوصل لاتفاق يلبي المعايير الأمريكية العالية.

إيران.. إغراءات اقتصادية متبادلة

وأكدت المصادر، أن المسؤولين الإيرانيين يدركون حاجة ترامب لإعلان "نصر تاريخي" يتفوق به على الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد أوباما وانسحب منه لاحقا.

لذلك، طرحت طهران علنا اتفاقيات اقتصادية تتيح للولايات المتحدة الوصول إلى موارد النفط والغاز الإيرانية، بالإضافة إلى تقديم التزامات واضحة بشراء سلع أمريكية بمليارات الدولارات، في محاولة لربط الاستقرار الأمني بالمصالح التجارية والاستثمارية المباشرة لواشنطن.