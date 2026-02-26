زيلينسكي يتهم روسيا بشن هجوم واسع قبل جولة مباحثات في جنيف

كييف (أوكرانيا) - (أ ب)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن روسيا أطلقت 420 طائرة مسيرة و39 صاروخا على أوكرانيا خلال الليل، قبل ساعات من عقد مبعوثين أمريكيين وأوكرانيين جولة إضافية من المحادثات في جنيف بشأن إنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس.

وأوضح زيلينسكي أن القصف، الذي شمل 11 صاروخا باليستيا، استهدف بنى تحتية حيوية وأحياء سكنية في ثماني مناطق بأوكرانيا.

وقال مسؤولون إن عشرات الأشخاص، بينهم أطفال، أُصيبوا بجروح، غير أن السلطات لم تنشر على الفور حصيلة مؤكدة.

وأشار زيلينسكي مساء أمس الأربعاء إلى أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشكره على "جهوده وانخراطه" في السعي إلى إجراء مفاوضات سلام.

وتتواصل المحادثات بوساطة أمريكية بين موسكو وكييف، لكنها وصلت إلى طريق مسدود بشأن مسألة الأراضي الأوكرانية التي تدعي روسيا أنها تابعة لها.

وضغط زيلينسكي نحو عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إن اجتماعا مباشرا وجها لوجه قد يكون حاسما في إزالة الجمود والتوصل إلى اتفاق، غير أن الكرملين رفض هذا الاقتراح، مكتفيا بدعوة الرئيس الأوكراني إلى موسكو، وهو ما رفضه زيلينسكي.