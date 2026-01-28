قبل انطلاق الدورة الجديدة.. أجرأ إطلالات حفل جوائز جرامي 2025

ينطلق حفل توزيع جوائز جرامي يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026 في دورته الـ 68 بمدينة لوس أنجلوس.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم أجرأ إطلالات حفل جوائز جرامي السنة الماضية 2025، وفقا لـ "فوج".

تايلور سويفت

أطلت الممثلة الأمريكية تايلور سويفت بفستان قصير باللون الأحمر الناري بصيحة الكم الواحد، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

أوليفيا رودريجو

ظهرت الفنانة الأمريكية أوليفيا رودريجو بفستان طويل باللون الأسود مكشوف عند منطقة الخصر والصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

كاردي بي

تألقت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي بفستان طويل "كت" باللونين الذهبي والأسود بصيحة حورية البحر، واعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون البني.

مايلي سايروس

ارتدت المطربة الأمريكية مايلي سايروس بفستان طويل باللون الأسود مكشوف عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

هايدي كلوم

ظهرت عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم بفستان طويل شفاف من الأسفل باللون الفضي بأكمام كبيرة ومنفوخة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

باريس هيلتون

أطلت الإعلامية الأمريكية باريس هيلتون بفستان جريء باللون الذهبي شفاف من الأسفل ومزينا بتطريزات بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

فيكتوريا مونيه

تألقت المغنية والكاتبة الأمريكية فيكتوريا مونيه بفستان طويل باللون البيج عبارة عن كروب توب وجيب ومزود بإكستنشن بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما.

شاكيرا

ارتدت المغنية الكولومبية فستان طويل باللونين الأسود والبرتقالي ويتميز بأنه مزينا بتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

