إعلان

قبل انطلاق الدورة الجديدة.. أجرأ إطلالات حفل جوائز جرامي 2025

كتب : شيماء مرسي

08:00 م 28/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    شاكيرا
  • عرض 8 صورة
    تايلر
  • عرض 8 صورة
    باريس هيلتون
  • عرض 8 صورة
    فيكتوريا مونيه
  • عرض 8 صورة
    كاردي بي
  • عرض 8 صورة
    مايلي سايروس
  • عرض 8 صورة
    هايدي كلوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ينطلق حفل توزيع جوائز جرامي يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026 في دورته الـ 68 بمدينة لوس أنجلوس.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم أجرأ إطلالات حفل جوائز جرامي السنة الماضية 2025، وفقا لـ "فوج".

تايلور سويفت

أطلت الممثلة الأمريكية تايلور سويفت بفستان قصير باللون الأحمر الناري بصيحة الكم الواحد، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

أوليفيا رودريجو

ظهرت الفنانة الأمريكية أوليفيا رودريجو بفستان طويل باللون الأسود مكشوف عند منطقة الخصر والصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

كاردي بي

تألقت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي بفستان طويل "كت" باللونين الذهبي والأسود بصيحة حورية البحر، واعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون البني.

مايلي سايروس

ارتدت المطربة الأمريكية مايلي سايروس بفستان طويل باللون الأسود مكشوف عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

هايدي كلوم

ظهرت عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم بفستان طويل شفاف من الأسفل باللون الفضي بأكمام كبيرة ومنفوخة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

باريس هيلتون

أطلت الإعلامية الأمريكية باريس هيلتون بفستان جريء باللون الذهبي شفاف من الأسفل ومزينا بتطريزات بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

فيكتوريا مونيه

تألقت المغنية والكاتبة الأمريكية فيكتوريا مونيه بفستان طويل باللون البيج عبارة عن كروب توب وجيب ومزود بإكستنشن بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما.

شاكيرا

ارتدت المغنية الكولومبية فستان طويل باللونين الأسود والبرتقالي ويتميز بأنه مزينا بتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

أقرأ أيضًا:

خضار يقوي القلب والمناعة والعظام.. احرص على تناوله

تتخلص من الديون.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي بداية فبراير

بـ 900 مليون دولار.. أشهر تيك توكر في العالم يبيع صورة وجهه

ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر

عادة طحن الأسنان.. إليك الأعراض والأسباب وطرق الوقاية

حفل جوائز جرامي 2025 جوائز جرامي 2025 حفل جوائز جرامي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
أخبار مصر

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
"اللاعبين يتعرضون لضغوط".. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بتروجيت
رياضة محلية

"اللاعبين يتعرضون لضغوط".. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بتروجيت

20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس
زووم

20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس
مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
حوادث وقضايا

مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
"اللاعبين يتعرضون لضغوط".. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بتروجيت
رياضة محلية

"اللاعبين يتعرضون لضغوط".. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بتروجيت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون