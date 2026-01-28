هيفاء وهبي بإطلالة مُلفتة

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة ومُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت هيفاء مرتدية فستان طويل باللون البني الداكن، مصنوع من قماش لامع، وتميز أيضا بتصميم شبكي مفتوح من الأمام، ونسقت معه "كاريجان" من خامة الساتان بنفس اللون.

والفستان مزين بتفاصيل صغيرة مثل الحلقات المعدنية التي تزين النمط الشبكي.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج شقرا.

واعتمدت مكياجا ترابيا، من تنفيذ خبيرة التجميل دانيا كامل.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بواسطة صالون التجميل "L’ATELIER DE COIFFURE".

ونسقت مع اللوك حذاء بيج وحقيبة باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة.

اقرأ أيضا:

لماذا تعتمد ياسمين عبد العزيز اللون الأحمر على بوسترات رمضان؟- مصممة أزياء توضح

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟

أبرز إطلالات النجوم والنجمات في عرض أزياء ديور للرجال 2026

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها



"قميص وجيب قصير".. نورهان منصور بلوك جريء





