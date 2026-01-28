إعلان

فستان شفاف وجريء.. هيفاء وهبي بإطلالة مُلفتة

كتب : أسماء مرسي

09:25 م 28/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هيفاء وهبي بإطلالة مُلفتة
  • عرض 4 صورة
    إطلالة جريئة لـ هيفاء
  • عرض 4 صورة
    هيفاء وهبي بفستان شفاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة ومُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت هيفاء مرتدية فستان طويل باللون البني الداكن، مصنوع من قماش لامع، وتميز أيضا بتصميم شبكي مفتوح من الأمام، ونسقت معه "كاريجان" من خامة الساتان بنفس اللون.

والفستان مزين بتفاصيل صغيرة مثل الحلقات المعدنية التي تزين النمط الشبكي.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج شقرا.

واعتمدت مكياجا ترابيا، من تنفيذ خبيرة التجميل دانيا كامل.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بواسطة صالون التجميل "L’ATELIER DE COIFFURE".

ونسقت مع اللوك حذاء بيج وحقيبة باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة.

اقرأ أيضا:

لماذا تعتمد ياسمين عبد العزيز اللون الأحمر على بوسترات رمضان؟- مصممة أزياء توضح

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟

أبرز إطلالات النجوم والنجمات في عرض أزياء ديور للرجال 2026

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

"قميص وجيب قصير".. نورهان منصور بلوك جريء


هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي إطلالات النجمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تراجعه عالميًا.. هل يتخلى الأفراد عن الدولار لصالح عملات بديلة؟
اقتصاد

بعد تراجعه عالميًا.. هل يتخلى الأفراد عن الدولار لصالح عملات بديلة؟
مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
حوادث وقضايا

مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
"دخول سيارة الإسعاف".. سقوط مروع لمحمود حمادة لاعب المصري أمام سيراميكا
رياضة محلية

"دخول سيارة الإسعاف".. سقوط مروع لمحمود حمادة لاعب المصري أمام سيراميكا
20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس
زووم

20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس
أمطرها بالرصاص.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أمطرها بالرصاص.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو بالإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون