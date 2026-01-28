شهد أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية، لموسم ربيع وصيف 2026، حضورا مميزا للعديد من النجمات العالميات والعربيات، اللاتي خطفن الأنظار بإطلالات جمعت بين الجرأة والأناقة.

وفيما يلي أبرز هذه الإطلالات:

هيفاء وهبي

خطفت الفنانة هيفاء وهبي الأنظار بإطلالة راقية، اختارت فيها "تايور" باللون الوردي مزينا بتطريزات على شكل ورود حمراء، مع فتحة ساق جريئة من الخلف وتصميم منسدل عكس أناقتها اللافتة، وأكملت اللوك بقبعة رأس بنفس اللون، وقفازات جلدية باللون البرجندي، مع اعتماد مكياج قوي، فيما تركت شعرها منسدلا على كتفيها، ونسقت الإطلالة مع حذاء ونظارة شمسية باللون الأسود.

وفي إطلالة ثانية، ظهرت هيفاء بمعطف طويل باللون الأحمر الناري، مزين بتطريزات لامعة، ونسقت أسفله فستانا قصيرا باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا وتسريحة شعر منسدلة على الأكتاف، مع حذاء أسود وحقيبة يد باللون الأحمر الناري، ما أضفى جرأة واضحة على اللوك.

أما في إطلالتها الثالثة، اختارت تصميما جريئا من توقيع المصمم طوني ورد، حيث ارتدت فستانا طويلا شفافا جمع بين المخمل في جزئه العلوي والتطريز الفضي.

ريم السعيدي

تألقت عارضة الأزياء ريم السعيدي بإطلالة غير تقليدية، إذ اختارت فستانا قصيرا فوق الركبة من الجلد الأسود، ونسقته مع حذاء طويل، واعتمدت مكياجا قويا وتسريحة شعر مرفوعة إلى الأعلى.

دوا ليبا

اختارت المغنية العالمية دوا ليبا إطلالة لافتة بفستان بنقشة جلد الفهد باللونين الأصفر والأسود، ونسقت اللوك مع مكياج قوي وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، إضافة إلى حذاء أبيض وحقيبة من الخامة نفسها.

نيكول كيدمان

ظهرت الممثلة والمنتجة الأمريكية نيكول كيدمان بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا طويلا من الساتان الأسود بصيحة الريش عند الرقبة والخصر، مع ياقة عالية، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وأكملت اللوك بنظارة شمسية سوداء وحقيبة يد.

أنيا تايلور جوي

تألقت الممثلة أنيا تايلور جوي بإطلالة أنيقة وعملية، حيث ارتدت جاكيت طويلا باللون البيج بصيحة الفرو عند الأكمام، ونسقته مع شال يجمع بين اللونين الأحمر والبرتقالي، واختارت تسريحة شعر منسدلة مع مكياج ناعم، وأكملت الإطلالة بحذاء ذهبي.

جينيفر لورانس

اختارت الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس إطلالة تجمع بين الكاجوال والأناقة، فارتدت معطفا طويلا باللون البني الداكن مزودا بأكمام من الفرو باللونين الرمادي والأسود، ونسقت معه توب بيج وبنطلون جينز فاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وزينت إطلالتها بمجوهرات بسيطة من قلادة وأقراط.

مهيرة عبد العزيز

تألقت الإعلامية مهيرة عبد العزيز بفستان أسود طويل بصيحة الظهر المكشوف، وتميز بقصة ضيقة من الأعلى أبرزت قوامها، مع تصميم انسيابي من الأسفل، وهو من توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة، واعتمدت مكياجا قويا من تنفيذ خبير التجميل شربل حاصباني، واختارت تسريحة شعر كلاسيكية مرفوعة، وأكملت اللوك بكلاتش أصفر ومجوهرات مكونة من أقراط طويلة وخاتم.

