بأكثر من 2%.. ارتفاع سعر الذهب بعد قرار أمريكا بتثبيت سعر الفائدة

ارتفع سعر الذهب العالمي، وفق بلومبرج، بنحو 2.5% إلى 5.310 دولار للأونصة بعد قرار البنك المركزي الأمريكي- مجلس الاحتياطي الفيدرالي- بتثبيت سعر الفائدة اليوم.

وقرر المركزي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير اليوم عند 3.5% و3.75% في أول اجتماعاته خلال العام الحالي تحت مخاوف ضغوط تضخمية مرتقبة.

يشهد الذهب خلال هذه الفترة قفزات متتالية بسبب زيادة التوترات الجيوسياسية مما يجعله ملاذا آمنا أمثر من العملات الورقية.