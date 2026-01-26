إعلان

لماذا تعتمد ياسمين عبد العزيز اللون الأحمر على بوسترات رمضان؟- مصممة أزياء توضح

كتب : أسماء مرسي

09:30 م 26/01/2026
لفتت الفنانة ياسمين عبد العزيز الأنظار مؤخرا بعد طرح البوستر الرسمي لمسلسلها الرمضاني الجديد "وننسي اللي كان" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

وكعادتها كل عام، يسيطر اللون الأحمر على إطلالتها في بوسترات أعمالها، ما سر هذا الاختيار المتكرر؟

اختيار ذكي.. وليس صدفة

وفي هذا السياق، كشفت زينب الشوربجي، مصممة واستشارية الموضة، أن اعتماد الفنانة ياسمين عبد العزيز على اللون الأحمر في بوستراتها الرمضانية ليس أمرا عشوائيا، بل يأتي نتيجة ذكاء تسويقي ونفسي دقيق.

الأحمر.. لون يجذب العين ويخطف الانتباه

وأوضحت "زينب" لـ"مصراوي" أن اللون الأحمر من أكثر الألوان جذبا للانتباه البصري، خاصة في كثرة بوسترات موسم رمضان التي تتنافس بقوة على لفت نظر الجمهور.

وأضافت أن العين بطبيعتها تتجه إلى الأحمر أولا، ما يمنح البوستر حضورا قويا وسط الأعمال المنافسة.

دلالات نفسية تعكس شخصية ياسمين

وأشارت إلى أن اللون الأحمر يرمز إلى القوة والسيطرة، ويعكس شخصية المرأة القوية، الجريئة، الرومانسية والعنيدة، وهي صفات تتشابه مع ملامح شخصية ياسمين عبد العزيز الفنية والجماهيرية.

كما يُعرف هذا اللون بكونه لون الحب والحظ، ما يضيف بُعدا إيجابيا للصورة الذهنية المرتبطة بها.

الأحمر يبرز جمال ياسمين

من الناحية الجمالية، أكدت مصممة الأزياء أن الأحمر الناري يتناغم بشكل لافت مع لون بشرة ياسمين وشعرها، ما يحقق تناغما بصريا جذابا يبرز جمالها ويمنحها مظهرا مليئا بالحيوية والطاقة.

ارتباط فلكي بشهر ميلادها

كما أشارت إلى بُعد آخر مرتبط بشخصية ياسمين عبد العزيز، كونها من مواليد شهر يناير، وهم ما يميلون إلى اللونين الأحمر والأسود، لما يحملانه من دلالات تجمع بين الحب والغموض، الجرأة والطاقة، وهي سمات تنعكس بوضوح في اختياراتها الفنية وإطلالاتها المختلفة.

