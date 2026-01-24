إعلان

"سحر اللون الأسود".. معلومات وصور عن إطلالة هنا الزاهد

كتب : مصراوي

05:41 م 24/01/2026
كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هنا مرتدية فستان طويل باللون الأسود، جاء بتصميم أنيق لافت للأنظار.

وتميز الفستان بقصة "الأوف شولدر"، مزين بتطريزات من الأعلى، مع تصميم انسيابي يبرز القوام ويمنح الإطلالة لمسة أنثوية راقية.

كما أن الفستان من توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع بشرتها ولون الفستان مع التركيز على رسمة العيون.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين بشكل انسيابي أبرز ملامح وجهها.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات أنيقة مكونة من قلادة، وأسورة، وخاتم من علامة "APM Monaco" المتخصصة في تصميم المجوهرات.

هنا الزاهد

