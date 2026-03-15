موسى: قد يكون هناك أنباء سارة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات غدًا

كتب : داليا الظنيني

01:21 ص 15/03/2026

أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى أن غدًا قد يكون هناك أنباء سارة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وحزمة اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وذلك قبل عيد الفطر المبارك.

وقال موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الرئيس السيسي أوضح في كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية أسباب رفع أسعار المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من الاستهلاك يذهب لمحطات الكهرباء وليس لتموين السيارات فقط، وأن الدولة لو طالبت المواطنين بدفع التكلفة الحقيقية فإن فاتورة الكهرباء ستتضاعف 4 مرات مقارنة بالوضع الحالي، دون أن تحقق الدولة أي مكسب.

وأضاف أن الرئيس أكد أن الدولة لم يكن أمامها خيارات سوى ما تم اتخاذه، وأن هذه الإجراءات هي أقل الخيارات تكلفة على المواطنين، في ظل الصدمات الخارجية المتلاحقة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الخمس الماضية (كورونا، الحرب الروسية، حرب غزة، والحرب الحالية).

وتابع موسى أن الشعب المصري يقف وراء الرئيس السيسي في إدانة العدوان الإيراني على العالم العربي، لأن "أمن العرب من أمن مصر"، مشيرًا إلى أن المنطقة تمر بظروف عصيبة وتحديات جسيمة تتطلب تكاتف الدول العربية.

وأشار إلى حديث دار بينه وبين مواطن يعمل في السياحة يتقاضى معاشًا 2200 جنيه، حيث عبر المواطن عن بساطته قائلًا إن الزيادة في الأجور "كتير"، وتساءل عن المعاشات، فرد موسى بأن المعاشات لن تُنسى، وأن هناك تنسيقًا مع الحكومة لزيادة رواتب الموظفين والقطاع الخاص والمعاشات.

