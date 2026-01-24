إعلان

هدى الإتربي بإطلالة جريئة.. لماذا اختارت اللون الأسود؟

كتب : أسماء مرسي

12:25 م 24/01/2026
كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة هدى الإتربي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت هدى مرتدية توب باللون الأسود بفتحة صدر مكشوفة ما منحها مظهرا لافتا، ونسقت معه بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح بأرجل واسعة.

واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية المتناغمة مع لون بشرتها، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حقيبة يد باللون البني.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسورات مكونة من قلادة، وحلق، وأسورة، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

وفقا لموقع "lobscurite"، يمنح اللون الأسود الجسم مظهرا أنحف وأكثر تناسقا، حيث يخفي العيوب البسيطة، كما أنه سهل التنسيق مع أي لون آخر في الملابس أو الإكسسوارات، كما فعلت هدى بالإضافة المميزة لبنطلون الجينز الأزرق الفاتح، ما أضفى على إطلالتها طابعا كاجوال أنيقا وجريئا معا.

الفنانة هدى الإتربي إطلالة هدى الإتربي هدى الإتربي على إنستجرام

