"ظروف قاسية".. أيمن يونس يعلق على تعادل الزمالك مع أوتوهو بالكونفدرالية

كتب : محمد عبد الهادي

11:47 م 14/03/2026 تعديل في 11:50 م

أيمن يونس

أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، أن تعادل الفريق مع أوتوهو الكونغولي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية نتيجة منطقية وسط الظروف التي يمر بها.

وكان الزمالك قد تعادل إيجابيًا مع أوتوهو الكونغولي بهدف لكل فريق، وينتظر مباراة الإياب في القاهرة لحسم تأهله لدور نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "نتيجة مقبولة النهاردة بتعادل الزمالك رغم كل الظروف الصعبة القاسية..لاعيبة رجالة بجد ومعتمد لعب مباراه ذكية في حدود القدرات".

وواصل: "أما بقي كلمة لاعب فاطر صايم دي حاجة ترجع للاعب و رخصته المستحقة إذا كان على سفر، وأيضا إذا كان لاعب محترف، بتتكلموا علي مباراة الساعه 3 الظهر، عيب بقي".

إقرأ أيضًا:
أحمد ربيع الأعلى.. تقييم لاعبي الزمالك في مباراة أوتوهو بالكونفدرالية

مصدر يكشف موقف هيثم حسن من التواجد مع منتخب مصر في معسكر مارس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نرمين صفر تتهم رامز جلال بسرقة لحن "تيت تيت" في تتر رامز ليفل الوحش.. ما
دراما و تليفزيون

نرمين صفر تتهم رامز جلال بسرقة لحن "تيت تيت" في تتر رامز ليفل الوحش.. ما
ينقي الجسم من السموم.. مشروب مثالي للكبد والمناعة
سفرة رمضان

ينقي الجسم من السموم.. مشروب مثالي للكبد والمناعة
إياد حوراني: "صحاب الأرض" يوثق معاناة غزة والظهور على الشاشة المصرية شرف
دراما و تليفزيون

إياد حوراني: "صحاب الأرض" يوثق معاناة غزة والظهور على الشاشة المصرية شرف
خالد دياب يكشف عن إعلان جديد لفيلم "برشامة" استعدادا لعرضه في عيد الفطر
دراما و تليفزيون

خالد دياب يكشف عن إعلان جديد لفيلم "برشامة" استعدادا لعرضه في عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر
شئون عربية و دولية

مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"