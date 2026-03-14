أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، أن تعادل الفريق مع أوتوهو الكونغولي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية نتيجة منطقية وسط الظروف التي يمر بها.

وكان الزمالك قد تعادل إيجابيًا مع أوتوهو الكونغولي بهدف لكل فريق، وينتظر مباراة الإياب في القاهرة لحسم تأهله لدور نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "نتيجة مقبولة النهاردة بتعادل الزمالك رغم كل الظروف الصعبة القاسية..لاعيبة رجالة بجد ومعتمد لعب مباراه ذكية في حدود القدرات".

وواصل: "أما بقي كلمة لاعب فاطر صايم دي حاجة ترجع للاعب و رخصته المستحقة إذا كان على سفر، وأيضا إذا كان لاعب محترف، بتتكلموا علي مباراة الساعه 3 الظهر، عيب بقي".

إقرأ أيضًا:

