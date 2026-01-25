إعلان

بإطلالة تخطف الأنظار.. جورجينا رودريجيز تتألق بفستان جريء

كتب : نرمين ضيف الله

04:37 م 25/01/2026 تعديل في 05:09 م
ظهرت جورجينا رودريغيز بإطلالة جذابة ومُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت جورجينا معطفاً طويلاً من الفرو يبدو من فرو السمور أو الثعلب كما هو شائع في إطلالاتها، يتميز المعطف بألوان غنية ومتدرجة بين البني والذهبي، مما يضفي لمسة من الأناقة الجريئة التي تشبه طبعة النمر أو التيجر.

ونسقت تحته فستانًا ضيقًا بلون بيج فاتح ورقبة عالية، مع حقيبة يد من جلد التمساح البني اللامع، من نوع هيرميس بيركين النادر.

واعتمدت مكياجا ناعم، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وأكملت الإطلالة بنظارات شمسية سوداء صغيرة ومجوهرات ماسية، مكونة من خاتم خطوبتها و حلق وأسورة.

جورجينا رودريغيز فستان جريء موضة تايجر

