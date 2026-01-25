إعلان

"سحر اللون الوردي".. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : نرمين ضيف الله

06:30 م 25/01/2026 تعديل في 06:31 م
    لمسة ناعمة وسط عراقة التاريخ.. مي عز الدين بإطلالة وردية من الأهرامات
    لمسة ناعمة وسط عراقة التاريخ.. مي عز الدين بإطلالة وردية من الأهرامات
    بإطلالة حالمة باللون الوردي.. مي عز الدين تتألق من الأهرامات
    بإطلالة وردية ساحرة من قلب الأهرامات.. مي عز الدين تتألق

تألقت الفنانة مي عز الدين بإطلالة شتوية راقية، خلال جلسة تصوير جديدة من الأهرمات، شاركتها مع جمهورها عبر حسابها على إنستجرام.

وأطلت مرتدية معطف من الفرو باللون الوردي الفاتح ذي قبعة (هودي) وحزام وسط، ونسقت أسفله بلوفر بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية ظهرت دون وضع ميكب، لمسات خفيفة.

وفق" "Vogue"، فإن اللون الوردي يرمز إلى الرقة، الأنوثة، والبراءة، وكما يثير مشاعر إيجابية مثل التفاؤل والهدوء، ويمكن أن يكون له تأثير مهدئ.

وأصبح اللون الوردي يمثل أيضاً القوة والثقة بالنفس، ويعكس رغبة في التميز والاحتفال بالإبداع، مما يجعله خياراً عصرياً يجمع بين النعومة والحضور القوي.

