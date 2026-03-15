أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور صلاح أحمد هاشم ، عميداً لكلية الخدمة الاجتماعية، جامعه الفيوم.

وتقدم د. ياسر مجدي حتاته، رئيس الجامعة، بخالص التهنئة لعميد الكلية الجديد، متمنيا له دوام الترقي والنجاح والتميز.

وصلاح هاشم واحد من أبرز خبراء علم الاجتماع في مصر، وله إسهامات كبيرة في هذا المجال، أهمها المشاركة في وضع الخطة الاستراتيجية القومية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن بالتعاون

مع البنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وتمثيل مصر في وضع خارطة الطريق للحماية الاجتماعية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وشارك في وضع الخطة الخمسية لوزارة الأوقاف لسنة 2019.

له أكثر من ٢٣ مؤلفا تدور جميعها حول الفقر والعدالة والتنمية أهمها، "العدالة والمجتمع المدني"، "العدالة والحق في التنمية"، "التنمية والجريمة المعولمة"، "الفقراء الجدد"، "ثورات الجياع"، "الحماية الاجتماعية للفقراء"، "سلاطين الغلابة"، "التنمية والأزمة".