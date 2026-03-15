أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مضيق هرمز تأتي في إطار محاولة الردع والضغط على إيران، لكنها تحمل دلالات واضحة على توجه نحو "عسكرة الأزمة" وتدويلها عبر دعوة دول أخرى للمشاركة في العمليات العسكرية.

وقال فهمي خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، إن فتح المضيق بالقوة قد تترتب عليه تبعات خطيرة، مشيرًا إلى وجود تحفظات كبيرة من دول آسيوية وأوروبية على مثل هذا الخيار، بسبب مخاطره على الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وأضاف أن دعوة واشنطن لدول مثل الصين وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية لإرسال سفن إلى المضيق تعكس رغبة في تشكيل تحالف دولي، لكنه ليس بالضرورة "ناتو جديد"، لأن الأوروبيين منقسمون حول الموقف الأمريكي، كما أن دول الخليج لديها تحفظات على الانخراط الكامل في المواجهة.

وأوضح أن تصريحات ترامب التي تحدث فيها عن "تدمير 100% من القدرات العسكرية الإيرانية" تحتاج إلى مراجعة، لأن إيران ما زالت تحتفظ بقدرات بحرية متقدمة، كما أن الواقع الميداني يشير إلى استمرار الرد الإيراني عبر ضربات في إيلات وعسقلان ومناطق أخرى.

وأكد أن الولايات المتحدة لا تزال في مرحلة التصعيد، لكن أي عملية عسكرية واسعة ستتطلب موافقة الكونجرس، وهو ما يواجه انقسامًا بين الديمقراطيين والجمهوريين، مشيرًا إلى أن التسوية أو العودة للمفاوضات ليست مطروحة في الأفق القريب، بينما روسيا والصين تراقبان المشهد لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى مثل أوكرانيا والطاقة.