اليوم 15 للحرب: ظهور مرتقب للمرشد ورفض أمريكي إيراني للحوار واستنجاد إسرائيلي
كتب : محمود الطوخي
مع دخول الحرب في إيران أسبوعها الثالث، يوم السبت، واصلت أطراف الصراع الثلاث الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران هجماتها المتبادلة، فيما تتعرض دول خليجية لقصف إيراني تزعم أنه "يستهدف القواعد الأمريكية".
في إيران يواصل الحرس الثوري استهدافاته في إطار عملية "الوعد الصادق 4"، معلنا إطلاق الموجة الصاروخية الـ51.
وفيما يتعلق بالحالة الصحية للمرشد الإيراني الجديد، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي، أن مجتبى خامنئي يتمتع بصحة جيدة سيظهر للعلن قريبا.
وتوعد الحرس الثوري، بمهاجمة مدن في الإمارات بزعم استخدام الولايات المتحدة موانئ وواقع فيها لضرب جزيرة خرج الإيرانية.
إلى جانب ذلك، هددت إيران بتدمير البنية التحتية للنفط والغاز في المنطقة إذا ألحقت الولايات المتحدة أي أضرار بالبنية التحتية النفطية على جزيرة خرج.
وأفادت وكالة "إرنا"، بأن هجوما استهدف قاعدة عسكرية في السعودية أدى إلى تضرر 5 طائرات أمريكية للتزود بالوقود.
وفي عملية مشتركة مع حزب الله اللبناني، أعلن الحرس الثوري تدمير البنية التحتية للقيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بالموجة الصاروخية رقم 45.
كذلك، شهدت عدة مدن إسرائيلية حرائق وأضرار واسعة بهجمات صاروخية انشطارية إيرانية.
وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أفادت تقارير إعلامية بأن طهران تدرس السماح بعبور محدود لناقلات نفط بشرط تسديد الرسوم باليوان الصيني.
وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أن قصفا أمريكيا إسرائيليا استهدف مصنعا في أصفهان، أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل.
في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال مسؤولين استخباراتيين إيرانيين في طهران يوم السبت.
كذلك، أكد جيش الاحتلال تدمير منشأة رئيسية للأبحاث الفضائية في العاصمة الإيرانية طهران.
وكشفت تقارير إعلامية عبري، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب مساعدة أوكرانيا في اعتراض المسيرات الإيرانية.
أمّا في الولايات المتحدة، قال الرئيس دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي نفذت واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط، استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، زاعما أن واشنطن ألحقت الهزيمة بطهران ودمرتها عسكريا واقتصاديا.
وبشأن الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف الحرب، أفادت "رويترز" بأن واشنطن رفضت مطالبات دول بالشرق الأوسط لإجراء محادثات لوقف النار، بينما أكدت إيران أن لا مجال لوقف الحرب أو إجراء مفاوضات مع أمريكا إلا بشروط محددة.
وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن واشنطن تنسق مع عدد من الدول لإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، لإبقاء الممر المائي مفتوحا أمام حركة الملاحة.
في أثناء ذلك، دعا مستشار للرئيس الأمريكي إلى "إعلان النصر في إيران والانسحاب من الحرب".
وفي أول تعليق رسمي منذ بداية الحرب، أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، داعية طهران إلى تجنب استهداف دول الجوار.
على الصعيد الدولي، أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي مع ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، ضرورة تكثيف الجهود لمنع تفاقم الصراع في المنطقة، وأهمية التحرك المشترك لإنهاء الحرب.
