إعلان

اليوم.. محاكمة مسؤولي مدرسة دولية بالإهمال وتعريض الأطفال للخطر

كتب : صابر المحلاوي

01:23 ص 15/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستكمل محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، محاكمة 8 من مسؤولي ومشرفي مدرسة دولية للغات، في اتهامهم بالإهمال وتعريض حياة الأطفال للخطر، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة إحالة 31 متهمًا في القضيتين المتعلقتين بانتهاك سلامة الطلاب.

التحقيقات تثبت تورط 8 مشرفين ومديرات في اعتداءات وإهمال بالمدرسة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أوجه الإهمال الجسيم التي ارتكبها المشرفون وأفراد الأمن ومديرات المدرستين، حيث ترك الأطفال يتجولون بمفردهم داخل الفناء وأثناء انتظار الحافلات دون مراقبة، كما تقاعس المشرفون عن متابعة كاميرات المراقبة والأبواب، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لحماية الطلاب من أي اعتداء محتمل.

واستندت النيابة في إثبات القضية إلى أدلة ثابتة تضمنت تسجيلات كاميرات المراقبة، وأقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تقرير أعده المجلس القومي للأمومة والطفولة حول حالة الأطفال المجني عليهم، والتي أظهرت تعرضهم للخطر والإهمال والعنف.

وأكدت التحقيقات أن الإهمال المتكرر من قبل المدرسات ومديري المدرسة ومشرفي الأمن أسهم في إتاحة الفرصة للمتهمين للانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم، ما شكل جريمة جنائية تستوجب المحاكمة، وتم تقديم المتهمين للمحكمة المختصة لاستكمال إجراءات التقاضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر
شئون عربية و دولية

مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر
"ظروف قاسية".. أيمن يونس يعلق على تعادل الزمالك مع أوتوهو بالكونفدرالية
رياضة محلية

"ظروف قاسية".. أيمن يونس يعلق على تعادل الزمالك مع أوتوهو بالكونفدرالية
" لا أمتلك فيها غير مرتبي".. الرئيس السيسي: "الدولة دي بتاعتنا كلنا مش
أخبار مصر

" لا أمتلك فيها غير مرتبي".. الرئيس السيسي: "الدولة دي بتاعتنا كلنا مش
خالد دياب يكشف عن إعلان جديد لفيلم "برشامة" استعدادا لعرضه في عيد الفطر
دراما و تليفزيون

خالد دياب يكشف عن إعلان جديد لفيلم "برشامة" استعدادا لعرضه في عيد الفطر
ينقي الجسم من السموم.. مشروب مثالي للكبد والمناعة
سفرة رمضان

ينقي الجسم من السموم.. مشروب مثالي للكبد والمناعة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"لا مكان للاختباء".. مآلات الحرب على البحارة العالقين قرب إيران- بي بي سي
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"