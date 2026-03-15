تستكمل محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، محاكمة 8 من مسؤولي ومشرفي مدرسة دولية للغات، في اتهامهم بالإهمال وتعريض حياة الأطفال للخطر، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة إحالة 31 متهمًا في القضيتين المتعلقتين بانتهاك سلامة الطلاب.

التحقيقات تثبت تورط 8 مشرفين ومديرات في اعتداءات وإهمال بالمدرسة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أوجه الإهمال الجسيم التي ارتكبها المشرفون وأفراد الأمن ومديرات المدرستين، حيث ترك الأطفال يتجولون بمفردهم داخل الفناء وأثناء انتظار الحافلات دون مراقبة، كما تقاعس المشرفون عن متابعة كاميرات المراقبة والأبواب، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لحماية الطلاب من أي اعتداء محتمل.

واستندت النيابة في إثبات القضية إلى أدلة ثابتة تضمنت تسجيلات كاميرات المراقبة، وأقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تقرير أعده المجلس القومي للأمومة والطفولة حول حالة الأطفال المجني عليهم، والتي أظهرت تعرضهم للخطر والإهمال والعنف.

وأكدت التحقيقات أن الإهمال المتكرر من قبل المدرسات ومديري المدرسة ومشرفي الأمن أسهم في إتاحة الفرصة للمتهمين للانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم، ما شكل جريمة جنائية تستوجب المحاكمة، وتم تقديم المتهمين للمحكمة المختصة لاستكمال إجراءات التقاضي.