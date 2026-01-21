إعلان

"جاذبية اللون الأخضر".. ميرنا جميل بلوك جريء

كتب : أسماء مرسي

06:35 م 21/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    ميرنا جميل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة ميرنا جميل بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ميرنا بفستان طويل باللون الأخضر، حيث أضفى اللون الحيوي لمسة من الأناقة والجاذبية على إطلالتها.

تميز الفستان بقصة ضيقة ومنسدلة على الجسم، ما ساعد على إبراز قوامها بشكل جذاب.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وعقد.

وفقا لموقع "verywellmind"، ارتداء فستان باللون الأخضر يمنح شعورا بالجاذبية، ويضيف لمسة من الأناقة للإطلالة، بالإضافة إلى ذلك، يناسب أغلب ألوان البشرة، ويمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات، كما فعلت الفنانة ميرنا جميل.

اقرأ أيضا:

خطفت الأنظار.. أسماء جلال بفستان جذاب في حفل Joy Awards

بالأسود.. لبلبة بإطلالة جذابة في في حفل Joy Awards

بلون شعر غريب.. إطلالة غير تقليدية لـ رامز جلال في حفل Joy Awards

ساحرة وجذابة.. 5 صور لـ درة في حفل Joy Awards

خطفت الأنظار بجمالها.. هاندا أرتشيل بإطلالة ساحرة في حفل Joy Awards

ميرنا جميل إطلالة ميرنا جميل إطلالات النجمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد 3 محاولات فاشلة.. كيف أنهت "غادة" حياة والدتها بمساعدة عشيقها في مصر
حوادث وقضايا

بعد 3 محاولات فاشلة.. كيف أنهت "غادة" حياة والدتها بمساعدة عشيقها في مصر
ماذا طلب الرئيس السيسي من ترامب على هامش منتدى دافوس؟
أخبار مصر

ماذا طلب الرئيس السيسي من ترامب على هامش منتدى دافوس؟
"مطلعني عريانة".. ياسمين عبد العزيز: "يتردلك في أمك وأختك"
زووم

"مطلعني عريانة".. ياسمين عبد العزيز: "يتردلك في أمك وأختك"
"جاهز لكتابة التاريخ".. الأهلي يعلن رسمياً عن صفقة الجزار
رياضة محلية

"جاهز لكتابة التاريخ".. الأهلي يعلن رسمياً عن صفقة الجزار
فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر
شئون عربية و دولية

فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام