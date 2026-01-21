تألقت الفنانة ميرنا جميل بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ميرنا بفستان طويل باللون الأخضر، حيث أضفى اللون الحيوي لمسة من الأناقة والجاذبية على إطلالتها.

تميز الفستان بقصة ضيقة ومنسدلة على الجسم، ما ساعد على إبراز قوامها بشكل جذاب.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وعقد.

وفقا لموقع "verywellmind"، ارتداء فستان باللون الأخضر يمنح شعورا بالجاذبية، ويضيف لمسة من الأناقة للإطلالة، بالإضافة إلى ذلك، يناسب أغلب ألوان البشرة، ويمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات، كما فعلت الفنانة ميرنا جميل.

اقرأ أيضا:

خطفت الأنظار.. أسماء جلال بفستان جذاب في حفل Joy Awards

بالأسود.. لبلبة بإطلالة جذابة في في حفل Joy Awards

بلون شعر غريب.. إطلالة غير تقليدية لـ رامز جلال في حفل Joy Awards

ساحرة وجذابة.. 5 صور لـ درة في حفل Joy Awards

خطفت الأنظار بجمالها.. هاندا أرتشيل بإطلالة ساحرة في حفل Joy Awards