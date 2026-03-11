إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

11:19 ص 11/03/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء 11-3-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4986 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6411 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7480 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8548 جنيهًا للجرام.


سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 59840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 85480 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 265842 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 427400 جنيه.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.03% إلى نحو 5193 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

