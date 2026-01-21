تفوقت على جورجينا.. 20 صورة لأكثر عارضة أزياء متابعة على "إنستجرام"

ظهرت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت سيرين مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون البني، جاء مزينا بتطريزات لامعة وتميز بتصميم عصري يعتمد صيحة الريش في الأكمام.

الفستان من توقيع دار أزياء "LINE FACTORY Concept Store"، والإطلالة من تنسيق الاستايلست اللبناني جورج شمعون.

واعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على رسمة العيون، من تنفيذ خبيرة التجميل زينة إبراهيم.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل انسيابي بواسطة المصفف "rony jibrine".

ونسقت مع اللوك حذاء أنيق باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة.

