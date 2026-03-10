كتبت- أحمد الخطيب:

قررت لجنة تسعير المواد البترولية زيارة أسعار غاز تموين السيارات 3 جنيهات للمتر المكعب، والغاز الطبيعي للمنازل بين جنيه وجنيهين، و3 جنيهات على شرائح بداية من اليوم الثلاثاء، وفق بيان وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم.

غاز تموين السيارات: من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.

غاز المنازل:

- الشريحة الأولى: من 5 إلى 6 جنيهات.

- الشريحة الثانية: من 6 إلى 8 جنيهات.

- الشريحة الثالثة: من 9 إلى 12 جنيهًا.

أكدت الوزارة أن هذه الزيادة تهدف إلى مواءمة الأسعار المحلية مع التغيرات العالمية وضمان استدامة الإمدادات، كما شددت على شركات التوزيع ومراكز التعبئة بضرورة الالتزام بالأسعار الجديدة وعدم فرض أي زيادات إضافية على المستهلكين.

ووجهت الوزارة المحافظات بزيادة الرقابة على محطات التعبئة والأسواق، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار الجديدة للمستهلكين عبر الصفحات الرسمية للمحافظات لضمان وضوح المعلومات ومتابعة أي مخالفات محتملة.