من 5 جنيهات إلى 275 جنيهًا.. رحلة ارتفاع إسطوانة البوتاجاز منذ 2012


كتب- أحمد الخطيب:

03:49 ص 10/03/2026

إسطوانة البوتاجاز

شهدت أسعار إسطوانة البوتاجاز المنزلي في مصر زيادات متتالية خلال السنوات الماضية، لتسجل ارتفاعًا هائلًا بنسبة 5400% خلال 14 عامًا، إذ ارتفع سعر الأسطوانة من 5 جنيهات فقط في 2012 إلى 275 جنيهًا في مارس 2026، وفق آخر تعديل لأسعار الوقود الذي أقرته الحكومة يوم الثلاثاء 10 مارس 2026.

وقررت الهيئة المصرية العامة للبترول رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز للاستخدام المنزلي والتجاري اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لقرار وزير البترول والثروة المعدنية.

وبحسب منشور رسمي صادر عن الهيئة:

- ارتفع سعر الإسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلو جرام إلى 275 جنيهًا بدلًا من 225 جنيهًا.

- ارتفع سعر الإسطوانة التجارية سعة 25 كيلو جرام إلى 550 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا.

وشددت الهيئة على شركات توزيع الغاز ومستودعات التعبئة بضرورة الالتزام بالأسعار الجديدة وعدم فرض أي زيادات إضافية على المستهلكين.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تراوحت بين 14.3 و17.1%، استنادًا إلى التغيرات العالمية لأسعار النفط وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

