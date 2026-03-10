إعلان

أسعار النفط.. تراجع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5%

كتب : مصراوي

03:38 ص 10/03/2026

أسعار النفط

وكالات

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الذي يمثل المعيار الأمريكي لتسعير النفط، بأكثر من 5%، يوم الإثنين، مع افتتاح التداول في بورصة شيكاغو التجارية، مواصلًا بذلك تقلباته التي شهدتها الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن الإمدادات جراء الحرب في الشرق الأوسط.

وقرابة الساعة 22:30 بتوقيت جرينتش، سجل خام غرب تكساس الوسيط تراجعًا بنسبة 5,71%، ليصل سعر البرميل إلى 89,36 دولار.

كانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق، إذ وصل سعر خام غرب تكساس إلى 119,48 دولار، في حين بلغ سعر خام برنت الذي يمثل المعيار الدولي 119,50 دولار للبرميل، قبل أن يتراجع.

وانعكس اتجاه السوق بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ لصحفية من شبكة «سي بي إس نيوز»، أنه يعتبر أن الحرب مع إيران قاربت على الانتهاء.

وأمس الإثنين، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستتخلى عن بعض العقوبات المتعلقة بالنفط كوسيلة لضمان إمدادات نفطية كافية، وفقا للغد.

