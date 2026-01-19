رقي وبساطة.. إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالتها
كتب : شيماء مرسي
ظهرت الفنانة إلهام وجدي بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
أطلت إلهام بفستان طويل "كت" باللون البستاج يتميز بكشكة عند منطقة الصدر.
وفقا لـ "harpersbazaar"، اللون البستاج يضفي على الإطلالة رقي وهدوء، ما يجعله مناسبا للمناسبات النهارية والسهرات.
اعتمدت إلهام مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.
واختارت إلهام أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.
وزينت إطلالتها بإكسسورات مكونة من مجموعة أساور وخاتم وساعة يد.
ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة وحذاء باللون البيج.