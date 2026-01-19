دنيا سمير غانم بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور.. تفاصيل اللوك

كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026

ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم بإطلالة ساحرة، وذلك من خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت دنيا بفستان طويل باللون الأحمر اللامع بقصة الأوف شولدر بحزام بنفس اللون عند منطقة الخصر، من تصميم

مصمم الأزياء "jean.pierre.khoury".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة خبيرة التجميل نهال خليل وصالون الصغير.

واختارت دنيا أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر هيثم دهب.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم وكوليه، من تصميم "GLAMOUR Jewellery".

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأحمر، من تصميم "Marzook".