دنيا سمير غانم بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور.. تفاصيل اللوك

كتب : شيماء مرسي

12:06 م 19/01/2026
ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم بإطلالة ساحرة، وذلك من خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت دنيا بفستان طويل باللون الأحمر اللامع بقصة الأوف شولدر بحزام بنفس اللون عند منطقة الخصر، من تصميم
مصمم الأزياء "jean.pierre.khoury".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة خبيرة التجميل نهال خليل وصالون الصغير.

واختارت دنيا أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر هيثم دهب.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم وكوليه، من تصميم "GLAMOUR Jewellery".

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأحمر، من تصميم "Marzook".

دنيا سمير غانم اطلالة دنيا سمير غانم فستان دنيا سمير غانم

