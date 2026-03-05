روما

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، اليوم الخميس، إن بلادها لم تتلقَ حتى الآن أي طلب من جانب الولايات المتحدة لاستخدام القواعد الموجودة في إيطاليا لشن هجمات على إيران، مضيفة أنه سيتم احترام الاتفاقيات الثنائية في حال ورد أي منها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا بعد رفض رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعد بلاده لمهاجمة إيران.

وقالت ميلوني لمحطة الإذاعية "آر تي إل 102.5"، ردا على سؤال بشأن استخدام القواعد الأمريكية على الأراضي الإيطالية: "لم نتلقَ أي طلبات بهذا الشأن، وأود أن أؤكد أننا لسنا في حالة حرب ولا نريد أن ندخل في حرب"، وأضافت: "يبدو لي أن الجميع ملتزمون بالاتفاقيات الثنائية".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة هاجمتا إيران في وقت مبكر من صباح السبت الماضي، وأعقب ذلك تعرض دول الخليج لهجمات بمسيرات وصواريخ إيرانية، تقول طهران إنها تستهدف من خلالها قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة ردا على الهجوم الأمريكي–الإسرائيلي المستمر منذ ذلك الحين.