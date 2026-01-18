خطف عدد من الثنائيات "الكابلز" الأنظار بإطلالات أنيقة ومميزة في حفل Joy Awards، في نسخته السادسة بالرياض.

وفي التقرير التالي، إليكم أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور بأفضل إطلالة.

دنيا سمير غانم ورامي رضوان

أطلت الفنانة دنيا سمير غانم بفستان طويل باللون الأحمر، بتصميم "أوف شولدر" مزين بتطريزات لامعة، مع حزام جلدي عند الخصر، ومكياج ناعم، وترك شعرها منسدلا على الجانبين، بينما ظهر زوجها الإعلامي رامي رضوان ببدلة سوداء أنيقة، مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء.

أصالة وزوجها

اختارت المطربة أصالة فستانا أسود طويل من خامة المخمل، بقصة واسعة، مع تسريحة شعر مرفوعة ومكياج بسيط وناعم.

بينما ارتدى زوجها عباءة باللون الأزرق مع معطف طويل بنفس اللون، ما أضفى على إطلالتهما لمسة ملكية.

نيكول سابا وزوجها

تألقت الفنانة نيكول سابا بفستان ذهبي طويل، بقصة جريئة مكشوفة عند الصدر وضيق على الجسم، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وزوجها اختار بدلة سوداء مع قميص وربطة عنق بنفس اللون، لتكتمل إطلالتهما المتناغمة.

هشام ماجد وزوجته

ارتدى الفنان هشام ماجد بدلة سوداء من المخمل، مع قميص أبيض ونظارة شمسية، بينما تألقت زوجته بفستان ساتان طويل باللون البيج بقصة "الكاب"، مع مكياج ترابي ومجوهرات بسيطة مكونة من قلادة.

ماجد المصري وزوجته

الفنان ماجد المصري ارتدى بدلة سوداء مع قميص أبيض وربطة عنق، وأضاف إكسسوارات مثل نظارة شمسية وساعة يد.

واختارت زوجته فستانا أسود طويل بظهر مكشوف وقصة ضيقة، مزودا بإكستنشن من المخمل وقفازات بنفس اللون، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة، وأكملت إطلالتها بكلاتش ومجوهرات أنيقة.

اقرأ أيضا:

خطفت الأنظار.. أسماء جلال بفستان جذاب في حفل Joy Awards

بالأسود.. لبلبة بإطلالة جذابة في في حفل Joy Awards

بلون شعر غريب.. إطلالة غير تقليدية لـ رامز جلال في حفل Joy Awards

ساحرة وجذابة.. 5 صور لـ درة في حفل Joy Awards

خطفت الأنظار بجمالها.. هاندا أرتشيل بإطلالة ساحرة في حفل Joy Awards