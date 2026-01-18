سيطر اللون الأسود على إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل Joy Awards في نسخته السادسة بالرياض، حيث تألقت الفنانات بفساتين طويلة بتصاميم متنوعة ما بين الأوف شولدر، الكورسيه، والخامات المخملية والدانتيل.

دينا الشربيني

أطلت الفنانة دينا الشربيني بفستان أسود جريء بصيحة الأوف شولدر وأكمام شفافة، مع تسريحة شعر انسيابية ومجوهرات بسيطة من أقراط طويلة.

ليلى علوي

اختارت الفنانة ليلى علوي فستانا أسود بالكامل مزينا بتطريزات لامعة، بصيحة "الأوف شولدر"، ونسقت معه تسريحة شعر مرفوعة ومكياجا ناعما، مع كلاتش باللون نفسه.

مايا دياب

ارتدت المطربة مايا دياب فستانا طويلا مزيجا بين الأسود والفضي المخملي، ضيق على الجسم ومزودا بإكستنشن باللون الأسود، مع تطريزات فضية تمنح الإطلالة فخامة إضافية، واعتمدت المكياج الترابي وتسريحة الشعر المنسدلة والمجوهرات المكونة من حلق وعقد.

سلمى أبو ضيف

اختارت الفنانة سلمى أبو ضيف فستانا أسود طويل بقصة الكب ومنسدل بشكل أنيق، مزين بورود صفراء متناثرة، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر مرفوعة، وأكملت اللوك بعقد وحلق.

إليسا

ارتدت المطربة إليسا فستانا أسود طويلا بصيحة الأوف شولدر وتصميم ضيق على الجسم، مع قفازات شفافة طويلة، مكياج ترابي وخصلات شعر ويفي منسدلة، وأكملت الإطلالة بكلاتش أسود ومجوهرات مكونة من عقد وأقراط طويلة وخاتم.

غادة عبد الرازق

ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق بفستان أسود طويل من المخمل من الأعلى، بقصة الكب ومنفوش من الأسفل، مع مكياج قوي وتسريحة شعر منسدلة، ونسقت معه كلاتش أسود ومجوهرات مكونة من قلادة وأسورة.

جيهان الشماشرجي

ارتدت الفنانة جيهان الشماشرجي فستانا أسود طويلا بقصة الكب، شفاف من الأسفل ومصنوع من الدانتيل، بتصميم انسيابي وواسع، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة، ومجوهرات بسيطة مكونة من خاتم وأسورة.

درة

أطلت الفنانة درة بفستان أسود بتصميم انسيابي من المخمل، مزين بتطريزات فضية على أحد الجانبين، مع مكياج قوي وأحمر شفاه أحمر ناري، وتسريحة شعر مرفوعة، وأكملت الإطلالة بمجوهرات مكونة من أقراط طويلة وخاتم وأسورة.

لبلبة

تألقت الفنانة لبلبة بفستان بقصة الكب، مزين بتطريزات ذهبية عند منطقة الصدر والأكتاف، مع مكياج قوي وأحمر شفاه أحمر، وتسريحة شعر منسدلة، ونسقت مع الفستان كلاتش أسود ومجوهرات من حلق وأسورة.

أصالة

ارتدت المطربة أصالة فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بأنه من خامة المخمل وبقصىة واسعة، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوعة، مع وضع مكياجا ناعما وبسيطا.

