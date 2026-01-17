إعلان

الأناقة تخطف الأنظار.. بسنت شوقي وفراج بإطلالة جذابة في حفل Joy Awards

كتبت- أسما مرسي:

10:35 م 17/01/2026
تألق الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء، خلال حضورهما فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالعاصمة الرياض.

ظهرت بسننت بفستان طويل باللون "البستاج" تميز بأنه بقصة ضيقة على الجسم، وبتصميم محدد عند منطقة الخصر أبرزت قوامها.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

بينما أطل الفنان محمد فراج مرتديا بدلة باللون "الأوف وايت"، ونسق أسفلها تيشرت باللون الأبيض.

محمد فراج وزوجته بسنت شوقي محمد فراج حفل Joy Awards 2026

