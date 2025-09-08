كارولين عزمي بإطلالة جريئة.. كيف نسقت اللوك؟

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة كارولين عزمي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يمنح المكياج الترابي المرأة إطلالة طبيعية وناعمة تبرز جمال ملامح وجهها دون مبالغة.

وبالإضافة إلى ذلك، المكياج الترابي يتناسب مع كل درجات لون البشرة سواء الفاتحة أو الداكنة، وفقا لـ "forestessentialsindia".

وارتدت كارولين بـ توب أسود بقصة "الكب" باللون الأسود ونسقت معه بنطلون جينز باللون الأزرق الداكن.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كارولين مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود التي تتناسب مع بشرتها.

واختارت كارولين أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بشكل يتناسب مع إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.