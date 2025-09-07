كتبت- أسماء مرسي:

أثارت عارضة الأزياء البرازيلية صوفيا ريسينج الجدل بإطلالتها الجريئة واللافتة خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المقام في مدينة البندقية الإيطالية.

فستان أسود بتصميم شفاف

اختارت صوفيا فستانا أسود طويلا بتصميم شفاف من الأسفل، وتميز الجزء العلوي من الفستان بتصميم كورسيه مكشوف الأكتاف، مع قصة على شكل قلب، كما تزين الفستان بتفاصيل لامعة.

اعتمدت مكياج هادئ مع التركيز على إبراز رسمة العينين، فيما تركت شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة طبيعية.

أكملت صوفيا إطلالتها بإضافة مجوهرات ماسية بسيطة مكونة من قلادة، وحلق.

في هذا السياق، إليكم أبرز معلومات عن صوفيا ريسينج، وفقا لحسباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "bazaarvietnam".

من هي صوفيا ريسينج؟

- صوفيا ريسينج، من أبرز عارضات الأزياء البرازيليات.

- وُلدت في مدينة بورتو أليجري بجنوب البرازيل.

- بدأ شغفها بعالم الأزياء منذ سن مبكرة.

- انطلقت مسيرتها حين رافقت شقيقتها إلى مسابقة لعرض الأزياءز

- في سن الـ15، شاركت لأول مرة في عرض أزياء ضمن أسبوع الموضة في البرازيل.

- مع نهاية المرحلة الثانوية، انتقلت صوفيا إلى أوروبا، ووقعت عقدا مع وكالة أزياء أوروبية.

- خلال حضورها إحدى حفلات الهالوين في ميامي، لفتت أنظار أحد وكلاء الأزياء في نيويورك، ما ساعدها في توقيع أول عقد عمل في الولايات المتحدة.

- صوفيا معروفة بشغفها بالسفر والطبيعة، حيث توثق رحلاتها من أجمل الوجهات حول العالم.

- كما تبهر متابعيها بجمالها الطبيعي وأناقتها اللافتة.

- ظهرت على أغلفة أشهر المجلات العالمية مثل ELLE، Vogue، Harper’s Bazaar، Marie Claire، وGlamour.

- كما شاركت في عروض أزياء لعلامات عالمية مرموقة مثل Versace، Armani، Zuhair Murad، Pronovias ، وETAM.

- تحظى صوفيا بشعبية واسعة على مواقع التواصل، خاصة عبر إنستجرام، حيث تشارك جمهورها بأحدث إطلالاتها.

- يتابعها على المنصة أكثر من 441 ألف شخص.