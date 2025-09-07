كارول سماحة بإطلالة جريئة.. كيف نسقت اللوك؟

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت المطربة كارول سماحة بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت كارول هوت شورت باللون الأبيضن مزينا بأزرار لامعة، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع طبيعة بشرتها.

واختارت ياسمين تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها بِشكل عفوي.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الذهبي.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

وفقا لموقع "indiatimes"، اللون الأبيض من الألوان الكلاسيكية الراقية التي تليق بجميع درجات البشرة، كما أنه يعكس ثقة من يرتديه ويمنحه إطلالة متألقة، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي في إبراز إشراقة طبيعية للبشرة.