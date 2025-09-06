إعلان

ياسمين صبري بإطلالة جذابة.. ما سر اختيارها اللون الأبيض؟

06:38 م السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت ياسمين قميصا باللون الأبيض، ونسقت أسفله توب بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع طبيعة بشرتها.

واختارت ياسمين تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها بِشكل عفوي.

ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية باللون الأسود.

اللون الأبيض من أكثر الألوان أناقة، فهو يُضفي لمسة راقية على الإطلالة، سواء في الملابس الرسمية أو الكاجوال، كما ظهرت الفنانة ياسمين صبري في أحدث إطلالتها.

كما يساعد هذا اللون على إبراز ملامح الوجه بشكل طبيعي، ويمنح مرتديه حضورا قويا وأنيقان وفقا لموقع "timesofindia".

ياسمين صبري اطلالة ياسمين صبري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. منتخب مصر الثاني 1 - 0 تونس
حشد عسكري في طرابلس.. ماذا يحدث في العاصمة الليبية ولماذا الآن؟