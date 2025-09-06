ياسمين صبري بإطلالة جذابة.. ما سر اختيارها اللون الأبيض؟

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت ياسمين قميصا باللون الأبيض، ونسقت أسفله توب بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع طبيعة بشرتها.

واختارت ياسمين تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها بِشكل عفوي.

ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية باللون الأسود.

اللون الأبيض من أكثر الألوان أناقة، فهو يُضفي لمسة راقية على الإطلالة، سواء في الملابس الرسمية أو الكاجوال، كما ظهرت الفنانة ياسمين صبري في أحدث إطلالتها.

كما يساعد هذا اللون على إبراز ملامح الوجه بشكل طبيعي، ويمنح مرتديه حضورا قويا وأنيقان وفقا لموقع "timesofindia".