قبل انطلاق الدورة الـ 83.. أسوأ إطلالات حفل جوائز جولدن جلوب 2026

كتب : شيماء مرسي

04:00 م 24/12/2025
    سينثيا إريفو
    فيولا ديفيس
    مايلي سايروس
    ميشيل يوه
    سارة بولسون
    جينيفر كوليدج

ينطلق حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 83 يوم 11 يناير 2026، وفي العام الماضي أثارت بعض النجمات والمشاهير الجدل على السجادة الحمراء بإطلالتهن الغير موففة.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم أسوأ إطلالات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 82، وفقا لـ "فوج".

أريانا جراندي

أطلت الممثلة الأمريكية أريانا جراندي بفستان طويل باللونين البيج والفضي بقصة "الكب" واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأوف وايت، وتركت شعرها منسدلأ.

سينثيا إريفو

ظهرت المغنية البريطانية سينثيا إريفو بفستان طويل باللون الأسود "كت" ومكشوف عند منطقة الصدر، ويتميز بأنه مزينا بتطريزات باللون الفضي.

مايلي سايروس

ارتدت المغنية والممثلة الأمريكية مايلي سايروس بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف ومزينا بتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

فيولا ديفيس

تألقت الممثلة الأمريكية فيولا ديفيس بفستان طويل باللون الأسود اللامع بصيحة الأوف شولدر وبأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.

جينيفر كوليدج

اختارت الممثلة الأمريكية جينيفر كوليدج بفستان طويل باللون الأسود مصنوع من قماش الشيفون، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وحقيبة يد صغيرة باللون الهافان، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

سارة بولسون

ظهرت الممثلة الأمريكية سارة بولسون بفستان طويل "كت" باللون الأسود بصيحة الريش، واعتمدت مكياجا تراييا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

ميشيل يوه

أطلت الممثلة الماليزية ميشيل يوه بفستان طويل "كت" باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

