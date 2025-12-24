"أناقة اللون الأسود".. أسيل عمران بإطلالة شتوية راقية

ظهرت الممثلة السعودية أسيل عمران، بإطلالة شتوية راقية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت أسيل مرتدية بالطو طويل باللون الأسود بصيحة الفرو، ونسقت أسفله توب بنفس اللون.

واعتمدت أسيل مكياجا ناعما وبسيطا، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل بصيحة الفرو وقبعة وقفازات يد باللون الأبيض، بالإضافة إلى حقيبة باللون الأسود.

وفقا لموقع "ccolor"، اللون الأسود من أكثر الألوان شهرة وأناقة، ويمنح مرتديه مظهرا راقيا وكلاسيكيا يناسب جميع المناسبات، كما يساعد على إظهار القوام بشكل أنحف وأفضل.