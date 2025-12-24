إعلان

جومانا مراد بلوك مميز.. كيف نسقت إطلالتها في أحدث ظهور؟

كتب : أسماء مرسي

04:58 م 24/12/2025
تألقت الفنانة جومانا مراد، بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت جومانا مرتدية جاكيت قصير فوق الركبة باللون البرتقالي، بتصميم مميز، مزين بوردة كبيرة مُلفتة على الكُم.

كما نسقت مع الفستان قفازات يد طويلة بنفس اللون تضيف أناقة وتناسق للإطلالة.

واعتمدت جومانا مكياجا ترابيا وركزت على رسمة العين.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون يكمل التنسيق بشكل مثالي.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من أقراط طويلة.

وفقا لموقع "verywellmind"، اللون البرتقالي يمنح مرتديه مظهرا جذاب ويلفت الانتباه بسرعة، كما كما يمنح البشرة لمعانا طبيعيا ويزيد من شعورك بالثقة.

كما يمكن تنسيقه بسهولة مع ألوان أخرى مثل الأبيض، الأسود، والبيج، لذلك هو خيار مناسب لمن يريد أن يظهر بإطلالة مميزة وحيوية.

