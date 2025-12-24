بقصة حورية البحر.. هيفاء وهبي بإطلالة جريئة

ظهرت المطربة هيفاء وهبي بإطلالة لامعة وجريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت هيفاء بفستان طويل أنيق باللون البيبي بلو، حيث تميز بأنه بقصة الكب وتصميم حورية البحر، ما ساعدها على إبراز قوامها.

كما تميز الفستان بخامة لامعة، ومزود بكورسيه ضيق مكشوف عند منطقة الصدر، ما أضفى لمسة جريئة على الإطلالة.

اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين بشكل عفوي.

وأكملت اللوك بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

وفقا لموقع "fashiontrends"، فستان حورية البحر يبرز شكل الجسم بطريقة أنيقة، كما أن هذا النوع من الفساتين مناسب جدا للحفلات والمناسبات المختلفة، لأنه يعطي مظهرا أنثويا وجريئا في نفس الوقت.

بالإضافة إلى، يكون مصنوعا من خامة لامعة أو مزينة بتفاصيل تزيد من فخامته وجماله.