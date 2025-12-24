خطفت الأنظار بالأحمر الناري.. إليسا بفستان قصير وجريء

خطفت المطربة إليسا الأنظار بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت إليسا مرتدية فستان قصير باللون الأحمر الناري، تميز بأنه بقصة الكب ومصنوعا من خامة المخمل.

ونسقت مع إطلالتها قفازات يد وقبعة رأس بنفس لون وخامة الفستان.

واعتمدت إليسا مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق.

اللون الأحمر يناسب معظم ألوان البشرة، و يسهل تنسيقه مع إكسسوارات ذهبية أو فضية، كما يجذب الانتباه بسرعة، ويمنح من يرتديه شعورا بالثقة والجاذبية، وفقا لموقع "verywellmind".