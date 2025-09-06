إعلان

20 صورة ومعلومات عن مصممة الأزياء تيا ديب ابنة نوال الزغبي

03:30 م السبت 06 سبتمبر 2025
كتبت- أسماء مرسي:

خطفت مصممة الأزياء تيا ديب ابنة المطربة نوال الزغبي الأنظار وتصدرت "التريند" مؤخرا، وذلك بعد إطلاقها أول علامة أزياء خاصة بها.

في هذا السياق، إليكم أبرز معلومات عن تيا ديب، وفقا لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإحدى اللقاءات التلفزيونية.

- تيا ديب، مصممة أزياء.
- ابنة الفنانة اللبنانية الشهيرة نوال الزغبي.
- بدأ شغفها بالأزياء منذ الصغر، حيث كانت ترافق والدتها إلى مصممي الأزياء وتكتشف عالم الموضة.
- درست تصميم الأزياء في الخارج.
- اكتسبت خبرة قبل أن تطلق مشروعها الخاص.
- تحظى بدعم كبير من والدتها نوال الزغبي التي تعبر دائما عن فخرها بها وترتدي من تصاميمها.
- تخطط لإطلاق مجموعة شتوية تجمع بين التصاميم الكاجوال والجلد بأسلوب مبتكر.
- تسعى أيضا لإطلاق خط أزياء رجالي.
- تعتاد على نشر صورها وأحدث أخبارها على حسابها الرسمي بـ"إنستجرام".
- يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" 136 ألف متابع.

تيا ديب مصممة الأزياء تيا ديب نوال الزغبي
