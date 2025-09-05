بسمة بوسيل تتألق في البندقية بفستان فوشيا وطرحة وردية لافتة.. سر اللوك؟

كتبت - نرمين ضيف الله:

ظهرت بسمة بوسيل عبر خاصية الستوري على إنستجرام بفيديو قصير خلال تواجدها مع زملائها في مدينة البندقية.

تألقت بإطلالة لافتة تجمع بين الأناقة والجرأة.

ارتدت فستان فوشيا كت قصير بتصميم بسيط لكنه ملفت بفضل لونه الحيوي، ونسّقته مع طرحة شعر فوشيا مزينة بالورود، ما أضفى لمسة رومانسية واحتفالية على اللوك.

وفق صيحات الموضة العالمية:

الفوشيا رمزًا للثقة بالنفس والمرح والطاقة الإيجابية.

يعكس شخصية جريئة ومحبة للحياة.

أما اعتماد الورود في الطرحة، فيرتبط غالبًا بالأجواء الاحتفالية والمناسبات الصيفية أو المهرجانات، وهو ما يتماشى مع روح البندقية التي تشتهر بكرنفالاتها وأجوائها الفنية.