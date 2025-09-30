إعلان

وئام مجدي بإطلالة جذابة.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتب : شيماء مرسي

04:31 م 30/09/2025
ظهرت الفنانة وئام مجدي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "womenontopp"، يجعل اللون الأبيض قوام الجسم أنحف ويسهل تنسيقه مع الإكسسوارات والأحذية.

وارتدت وئام جاكيت باللون الأبيض ونسقت أسفله توب وبنطلون باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت وئام أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها تناسب إطلالتها الجذابة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض يتناسب مع إطلالتها.

وئام مجدي اطلالة وئام مجدي

